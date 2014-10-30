Украина будет получать российский газ по предоплате - ЕК выступит гарантом

А Еврокомиссия будет выступать гарантом по справедливой цене на российский газ.

Читайте такжеГазпром требует финансовых гарантий от Украины и ЕСКак передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

При этом цена топлива будет определяться по формуле, учитывающей цену нефти. «Таким образом, в последнем квартале 2014 года цена составит на уровне 378 долл за тысячу кубометров, а в первом квартале 2015 года - на уровне 365 долл», - сказал Яценюк.

«Нас не волнует вопрос того, каким образом Россия будет принимать решение об установлении справедливой цены на газ. Если Россия будет влиять на порядок ценообразования и снова будет пытаться поставить цену в 500 долл., как это предлагалось, то мы с Еврокомиссией достигли согласия, что Европейская комиссия будет гарантом выполнения обязательств России по справедливой цене, в том числе через механизм компенсации повышения цены, если такая цена не будет соответствовать трехстороннему протоколу, подписанному между Европейским Союзом, Украиной и Россией», - сказал Яценюк.

Он добавил, что подписание такого протокола возможно исключительно на трехстороннем уровне - Европейский Союз, Украина и Россия. В свою очередь, базовый подход к определению справедливой цены на российское топливо, отметил Яценюк, Украина и ЕС объявили еще 4 месяца назад.

«Базовый подход, который мы объявили 4 месяца назад, в летний сезон цена составляет 325 долл. за тысячу кубометров, зимой - 385 долл. за тысячу кубометров», - сказал глава правительства.

Вместе с тем, окончательную точку в вопросе цены поставит, по словам Яценюка, Стокгольмский арбитражный суд. «Окончательное решение по газовому контракту примет Стокгольмский арбитражный суд», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Арсений Яценюк отмечал, что Украина настаивает на формульном определении цены на газ с учетом цены на нефть. В этой связи, по расчетам украинского правительства, цена на российский газ до конца года должна составить 378 долл. за тысячу кубометров, а в первом квартале 2015 года – не выше 365 долл. за тысячу кубометров. Более того, объемы поставки газа Украина определит сама, а оплата топлива будет осуществляться по предоплате.

Также, по словам Яценюка, Украина настаивает на отказе от принципа «бери или плати» и на переводе оплаты за транзит газа на счета «Нафтогаза».

Кроме того, Яценюк отметил, что цена на газ, уже поставленный в Украину, должна составлять не более 268 долл. за тысячу кубометров, и Украина располагает необходимым запасом средств – в объеме 3,1 млрд долл. – для оплаты уже поставленного топлива.

В Европейской комиссии также подтвердили, что готовы выступить гарантом цены российского газа для Украины, причем в размере 385 долл. за тыс. кубометров. Как сообщили УНИАН участники переговоров, «для украинской стороны было ключевым получить гарантии неизменности так называемой зимней цены на газ со стороны РФ - 385 долларов. По словам собеседника агентства, решение этого вопроса состоит в том, что даже если Россия повысит в одностороннем порядке цену на газ, трехсторонний протокол, который будет подписан между Украиной, Евросоюзом и Россией, гарантирует Киеву компенсацию разницы в цене.