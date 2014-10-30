Никакого «демарша» делегации «Газпрома» на встрече в Брюсселе не было - участник

Об этом УНИАН сообщил участник газовых переговоров в Брюсселе на условиях анонимности.

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По словам собеседника, 29 октября «все началось так, как и планировалось, вовремя. Наша делегация провела эффективные переговоры с новым вице-президентом Европейской комиссии, который будет отвечать за Энергетический союз Марошом Шевчовичем (Словакия). Все переговоры состояли из трех составляющих: двусторонние Украина-ЕС, двусторонние Россия-ЕС и трехсторонние Россия-Украина-Еврокомиссия. Параллельно были переговоры с центрами, были телефонные разговоры украинского руководства с руководством стран-членов ЕС и руководством ЕК, так как за этим стоит энергетическая безопасность не только Украины, но и всего ЕС. Были мобилизованы все. В полночь был телефонный разговор канцлера Германии Ангелы Меркель с вице-президентом ЕК Гюнтером Еттингером. В целом консультации продолжались более 13 часов, после чего мы договорились сделать паузу, чтобы на техническом уровне дошлифовать документы, которые мы смогли бы подписать, если все будет согласовано со столицами – с Москвой и Киевом, а также в Европейской комиссией. Мы вышли (с переговоров) в 4.10».

Как отметил участник переговоров, «пишут, что делегация «Газпрома» покинула газовые переговоры в Брюсселе. С таким же успехом можно написать, что делегация Украины покинула переговоры. Но создается впечатление, что был демарш. Стороны сугубо из гуманных причин сделали паузу для того, чтобы дать возможность экспертам дошлифовать, доработать документы и дать соответствующим министрам время на проведение консультаций со столицами на предмет получения мандатов на подписание соответствующий документов. Интриги тут нет».

Ранее российские СМИ сообщили, что делегация "Газпрома" приняла решение покинуть трехсторонние газовые переговоры РФ-Украина-ЕС, начавшиеся накануне в Брюсселе, и вернулась в Москву.

"Газпром" ожидает информации о ходе переговоров Еврокомиссии и Украины, без этого продолжать трехсторонний диалог бессмысленно, заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, передавала, в частности, радиостанция Коммерсантъ FM.