Яценюк: окончательное решение по газовому контракту примет арбитраж

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Окончательное решение относительно судьбы газового контракта примет Стокгольмский арбитражный суд. Именно поэтому соглашение, которое подписывается, и протокол, который подписывается, являются временными - сроком на полгода. Так как Украина основной иск по возмещению 6 млрд долл. США российским «Газпромом» не отзывала и отзывать не будет», - подчеркнул Яценюк.

Премьер заявил при этом, что подписание «газового» протокола возможно исключительно на трехстороннем уровне в формате Украина-Европейский Союз-Россия.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина ожидает в ноябре промежуточного решения суда по газовому иску к России.