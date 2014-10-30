Яценюк: окончательное решение по газовому контракту примет арбитраж
Украина не планирует отзывать из Стокгольмского арбитражного суда иск к российскому «Газпрому».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
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«Окончательное решение относительно судьбы газового контракта примет Стокгольмский арбитражный суд. Именно поэтому соглашение, которое подписывается, и протокол, который подписывается, являются временными - сроком на полгода. Так как Украина основной иск по возмещению 6 млрд долл. США российским «Газпромом» не отзывала и отзывать не будет», - подчеркнул Яценюк.
Премьер заявил при этом, что подписание «газового» протокола возможно исключительно на трехстороннем уровне в формате Украина-Европейский Союз-Россия.
Ранее УНИАН сообщал, что Украина ожидает в ноябре промежуточного решения суда по газовому иску к России.