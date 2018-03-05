В мире дорожает нефть - рынок ждет итогов встречи ОПЕК со сланцевиками

Фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,33 процента до $64,58 за баррель.

Цены на нефть умеренно растут утром понедельника в преддверии встречи ОПЕК с производителями сланцевой нефти.

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Фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,33 процента до $64,58 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $61,44 за баррель, что на 0,31 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

В понедельник в Хьюстоне берёт старт конференция CERAWeek, в которой примут участие производители Организации стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и другие крупные игроки.

Генеральный секретарь картеля Мухаммед Баркиндо и другие делегаты ОПЕК сегодня, как ожидаются, встретятся с американскими добытчиками сланцев на полях конференции.

“Приверженность ОПЕК+ глобальному пакту остаётся рекордно высокой, хотя Россия по-прежнему настаивает на необходимости выработать стратегию выхода из него. ОПЕК попробует протянуть сланцевикам трубку мира”, – сказал Стивен Иннес из OANDA.

“Таким образом, любые положительные итоги встречи мы должны рассматривать как поддержку нефтяным котировкам”.

В декабре 2016 года ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, договорились сократить добычу сырья примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Соглашение действует до конца текущего года.

По словам министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, ОПЕК в настоящий момент не обсуждает продление сделки на следующий год.