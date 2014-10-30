Le Figaro: Киев и Москва не смогли договориться о поставках газа

В статье, которая называется «Киев и Москва не смогли договориться о поставках газа», опубликованной во французской газете Le Figaro, сообщается о том, что переговоры, которые начались в среду в Брюсселе между представителями Украины и России в попытке урегулировать газовый спор между двумя странами, не смогли помочь достичь соглашения, но, как ожидается, они продолжатся сегодня.

Камнем преткновения стал вопрос о предоставлении финансовой поддержки Украине Европейским союзом с целью помочь компании «Нафтогаз» оплатить часть её долгов перед российским «Газпромом» и заплатить наперед за новый заказ.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер решительно настроен на заключение договора, чтобы гарантировать поставки российского газа, который транспортируется через Украину, в европейские страны.

Переговоры были приостановлены в четверг около 4 часов утра и могут возобновиться сегодня во второй половине дня.

«Наша цель заключается в достижении предварительного соглашения о «зимнем газовом пакете», который будет гарантировать безопасность поставок через Украину российского газа, купленного ЕС, до конца марта 2015 г.», – сказал комиссар Эттингер перед открытием переговоров.

«Украина практически неплатежеспособна»

Каждый год ЕС нуждается в 450 млрд. кубометров газа для потребления. Европе необходимо импортировать 300 млрд., при этом 125 млрд. Евросоюз покупает у самой крупной российской компании «Газпром». 75 млрд. кубометров купленного российского газа транспортируется через украинскую газотранспортную систему. Германия, один из крупнейших клиентов «Газпрома» в ЕС, получает купленный газ по трубопроводу «Северный поток».

Предложение, выдвинутое на переговорах, заключается в том, чтобы Киев заплатил «Газпрому» 3,1 млрд. долл. долга, при этом 2 млрд. до конца октября.

В свою очередь, «Газпром» должен согласиться возобновить поставки газа, который Украина перестала получать в июне, при этом компания должна поставить как минимум 5 млрд. кубометров газа по цене 385 долл. за тысячу кубометров.

Деньги – это основной вопрос на переговорах, признал Эттингер. В общей сложности нужно 4,6 млрд. долл., сказал он. «Мы пытаемся разработать финансовый пакет, чтобы покрыть часть неоплаченных счетов, выставленных «Газпромом», и оплатить наперед покупки».

«У Украины большие проблемы с оплатой. Она практически неплатежеспособна», – сказал он.