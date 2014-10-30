«Энергоатом» привлек у «Ощадбанка» кредиты на 500 млн гривень

Оператор всех действующих атомных станций Украины госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» по результатам открытых тендерных торгов выбрало «Ощадбанк» для привлечения 500 млн грн кредитных средств сроком на 1 год.

Согласно сообщению на портале «Государственные закупки», «Ощадбанк» предложил указанные средства по ставке 22% годовых.

Также сообщается, что в тендере принимал участие «Альфа-Банк», предложив более высокую ставку по кредитам - 27%.

Читайте такжеWestinghouse поставит на два блока Запорожской АЭС оборудование для систем безопасностиКак сообщал УНИАН, в феврале 2014 года «Энергоатом» привлек у государственного «Ощадбанка» кредит на сумму 400 млн грн. В апреле 2014 года «Энергоатом» привлек у «Альфа-Банка» кредит на 40 млн долл.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность всех АЭС страны.