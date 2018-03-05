Президента просят наградить Коболева за победу в "газовой битве" с РФ

Инициатором обращения стала партия "Народный фронт".

Фракция «Народный фронт» инициирует перед президентом Украины награждение руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель фракции Максим Бурбак.

«Обращаюсь к президенту Украины от имени «Народного фронта» отметить государственной наградой руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева за победу в важном сражении настоящей войны», - написал он.

Напомним, 28 февраля НАК «Нафтогаз Украины» одержал вторую победу в арбитражном процессе против «Газпрома», который был начат еще в апреле 2014 года по инициативе Арсения Яценюка.

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» относительно компенсации $4,63 млрд за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита.

Арбитраж отклонил требования российского газового монополиста относительно штрафов за якобы незаконно отобранные «Нафтогазом» объемы транзитного газа.

В конце 2017 года Украина одержала победу над Россией ценой в 56 млрд долларов. Арбитраж также закрыл вопрос об оплате газа, поставленного Кремлем своим террористам на оккупированный Донбасс.