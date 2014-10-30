В Брюсселе договорились о поэтапном погашении задолженности Украины за газ

Участники трехсторонних переговоров в Брюсселе договорились о поэтапном погашении задолженности Украины перед РФ за газ в размере 3,1 млрд долларов.

Об этом УНИАН сообщил участник газовых переговоров в Брюсселе на условиях анонимности.

По его словам, во время переговоров, «если говорить о финансовой стороне, то для нас важным было отойти от позиции «бери или плати». На эти пять месяцев будет принцип «плати и бери». Идея такова: на какую сумму у нас есть ресурсы, на такую сумму мы покупаем объемы российского газа».

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«Мы также договорились о механизмах погашения задолженности в размере 3,1 млрд долларов. Это деньги, которые предоставлены МВФ и которые зарезервированы на счету украинского правительства под оплату этого долга. Мы эту сумму выплатим, но она привязана к общему пакету договоренностей. Оплата будет поэтапной, что будет четко прописано в трехстороннем обязующем протоколе, который будет подписан от имени правительства РФ, Украины и от ЕК».

Что касается покупки новых объемов газа, то, по словам собеседника, «тут есть разные варианты, которые включают и помощь со стороны международных финансовых институций».

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