Баррозу несколько раз звонил Порошенко во время газовых переговоров

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу провел несколько телефонных разговоров с президентом Украины Петром Порошенко во время трехсторонних переговоров по газу, которые 29-30 октября проходят в Брюсселе.

"Баррозу подчеркнул, чтобы договоренности были достигнуты на основании предложений, выдвинутых Европейской комиссией. Он призвал все стороны воспользоваться этой возможностью и завершить переговоры, чтобы обеспечить непрерывные, надежные и основанные на рыночных механизмах поставки газа в Украину", - сообщила в четверг в Брюсселе представитель Еврокомиссии Пиа Аренкильде Хансен.

При этом она добавила, что консультации продолжаются.

Читайте такжеВ Брюсселе договорились о поэтапном погашении задолженности Украины за газОтвечая на вопрос, почему Баррозу не звонил президенту России Владимиру Путину, Хансен отметила, что президент ЕК имел несколько возможностей общаться с Путиным. "Вице-президент Эттингер и наши сотрудники продолжают работать с обеими сторонами, чтобы прийти к согласию. Мы должны пройти последние мили, чтобы этого достичь. Мы очень близко к договоренностям", - подчеркнула представитель ЕК.