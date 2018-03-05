Правительство Германии призвало "Газпром" выполнить решение Стокгольмского арбитража

В Германии призвали "Газпром" выполнить решение арбитража как по оплате за газ, так и его непрерывным поставкам.

Правительство Федеративной Республики Германия призвало российского газового монополиста «Газпром» выполнить решение Стокгольмского арбитража о выплате украинской компании «Нафтогаз Украины» 2,56 млрд долларов.

Об этом в микроблоге Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Правительство Германии выразило обеспокоенность решением «Газпрома» отказаться от существующих контрактов в газовой сфере, что представляет риск и для европейских потребителей. Берлин призвал выполнить решение Стокгольмского арбитража как по оплате за газ, так и его непрерывным поставкам», - отметил посол.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража относительно поставок Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны, но, поскольку не все требования были удовлетворены, по итогам первого решения «Нафтогаз» оставался должен «Газпрому» около 2 млрд долл.

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28 февраля 2018 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по транзиту, согласно которому суд обязал «Газпром» выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. По результатам рассмотрения двух дел «Газпром» должен украинской компании 2,56 млрд долл.

В российской компании не согласились с решением арбитража и заявили, что будут обжаловать его. 1 марта «Газпром» отказался от своих обязательств по поставкам в марте в Украину газа и вернул «Нафтогазу» внесенную предоплату.

В Кабмине заявили, что отсутствие в общем балансе российского газа не нанесет существенный ущерб национальной экономике. При этом с целью минимизации рисков для работы украинской ГТС правительство ввело режим экономии газа в течение нескольких дней.

2 марта в «Газпроме» заявили о намерении инициировать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения действующих контрактов с «Нафтогазом».

В свою очередь «Нафтогаз», на фоне отказа «Газпрома» поставлять в Украину в марте ранее законтрактованные объемы газа, заключил контракт на поставку 60 млн куб. м газа с польской компанией PGNiG. Контракт действует до конца марта 2018 года, но может быть пролонгирован.