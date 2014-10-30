Украина настаивает на отказе от принципа «бери или плати» в поставках газа из России

Украина в рамках проведения газовых переговоров в Брюсселе настаивает на отказе от принципа «бери или плати» и на переводе оплаты газового транзита на счета НАК «Нафтогаз Украина», сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров.

«Позиция Украины такова: «Газпром» отказывается от несправедливого принципа "бери или плати". Кроме того, «Газпром» будет осуществлять оплаты за транзит газа на счета «Нафтогаза», - сказали в пресс-службе.

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Справка УНИАН. Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа. Однако российская компания никогда не выполняла данное условие.

В октябре 2014 года НАК «Нафтогаз Украины» обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.

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Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» от 2009 года содержит условие «бери или плати», которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по контракту. Исходя из годового контрактного объема в 52 миллиарда кубометров, Украина должна оплачивать не менее 41,6 миллиарда кубометров газа, не зависимо от того потребила она его или нет.