Соскочить от выполнения решения арбитража сейчас "Газпрому" уже не удастся - Климкин

Глава МИД уже поручил украинским послам изучить стоимость активов "Газпрома" во всей Европе.

Министр иностранных дел Украины заявил о юридических рычагах давления на российского газового монополиста "Газпром" с целью заставить выплатить долг по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил журналистам в рамках открытия офиса Свободной земли Бавария в Украине.

"Вы видите, чем сейчас занимается "Газпром". Я даже когда-то пошутил, что они себя ведут как чистые "наперсточники". Они сейчас говорят о возможности еще одной подачи в арбитраж", - сказал Климкин.

При этом он отметил, что российский газовый монополист, по правилам Стокгольмского арбитража, должен сразу выплатить Национальной акционерной компании "Нафтогаз" 4,6 млрд долларов.

"В принципе, они выплачивают сразу по правилам арбитража. Они уже нарушили правила арбитража, заявив о расторжении контактов, это невозможно с юридической точки зрения. Они пытались использовать эту холодную погоду для того, чтобы заставить нас вроде бы отбирать газ. Этого не произошло. Это была уникальная солидарность здесь всех нас, украинцев", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, в Брюсселе, Берлине и всех европейских столицах очень хорошо поняли, что "Газпром" "устроил комедию".

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"Мы сразу инициировали наш механизм по Соглашению об ассоциации, просили созвать трехсторонний формат - Россия не захотела. Она просто боится, когда мы предъявим все эти доказательства. Она сразу, мы помним, снизила давление почти на 20%. Так ведут себя только наперсточники", - отметил Климкин.

"Поэтому будем давить, и не забывайте, у нас есть Нью-Йоркская конвенция по выполнению решений арбитража. Если Россия не будет выполнять - пойдем в суды. Пойдем в Нью-Йорк, пойдем в Лондон, пойдем во все страны. Я уже дал нашим послам поручения смотреть на активы "Газпрома" по всей Европе. Они там аккуратно все считают. Мы сейчас с Минюстом говорим. То есть у нас система есть. Соскочить от выполнения решения арбитража сейчас "Газпрому" уже не удастся ", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража относительно поставок Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны, но, поскольку не все требования были удовлетворены, по итогам первого решения «Нафтогаз» оставался должен «Газпрому» около 2 млрд долл.

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража относительно транзита, согласно которому суд обязал «Газпром» выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. По результатам рассмотрения двух дел «Газпром» остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.

В российской компании не согласились с решением арбитража и заявили, что обжалуют его. 1 марта «Газпром» отказался от своих обязательств по поставкам в марте в Украину газа и вернул «Нафтогазу» внесенную предоплату.

В Кабмине заявили, что отсутствие в общем балансе российского газа не нанесет существенного вреда национальной экономике. При этом с целью минимизации рисков для работы украинской ГТС правительство ввело режим экономии газа в течение нескольких дней.

2 марта в «Газпроме» заявили о намерении инициировать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения действующих контрактов с «Нафтогазом».

В свою очередь «Нафтогаз», на фоне отказа «Газпрома» поставлять в Украину в марте ранее законтрактованные объемы газа, заключил контракт на поставку 60 млн куб. м газа с польской компанией PGNiG. Контракт действителен до конца марта 2018 года, но может быть пролонгирован.