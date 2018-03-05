Экс-министр ЖКХ прокомментировал вероятность привлечения иностранных инвесторов к управлению столичными теплосетями

По мнению эксперта, ситуацию отягощает тот факт, что муниципалитет пока не готов к эффективному управлению энергетическим хозяйством города.

Бывший министр жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Тимошенко Алексей Кучеренко считает, что городская власть Киева упустила время и привлечение иностранного инвестора для управления энергетическим комплексом столицы становится проблематичным.

"Сегодня достаточно пикантная ситуация. Потому что КМДА переиграли сами себя. Они до последнего тянули. Найти сегодня какого-то иностранного инвестора не представляется возможным. Надо было 4 года назад начинать подготовку к этому конкурсу. Это надо было делать аудит технического состояния, финансового состояния своего хозяйства и проводить этот конкурс. Это минимум занимает пару лет, чтобы Road Show провести, чтобы все правильно сделать. Они еще толком не начали передавать ничего», - заявил Кучеренко.

По мнению эксперта, ситуацию отягощает тот факт, что муниципалитет пока не готов к эффективному управлению энергетическим хозяйством города.

«Я наблюдаю внимательно за работой КГГА, за уровнем управленческого персонала, за уровнем администрации, департаментов. Существует масса претензий. Пусть покажут на ЖЕКе, пусть они хотя бы один ЖЕК в порядок приведут и покажут, как надо работать.

В этой ситуации, как по мне, так она патовая. Я, честно говоря, не люблю ДТЭК по ряду причин. Но вот на секунду представить, что оно уйдет куда-то под КМДА, - меня это пугает. Покажите на ЖЕКах, управляющих дирекциях. Вы (КГГА – ред.) три года создали монополию в виде управляющих дирекций. Почему за это время нельзя было показать пример? А тут сразу на энергетику. Это авантюра», - подчеркнул он.

По мнению Алексея Кучеренко, руководство столицы допустило ошибку, отказавшись от механизмов совместного управления «Киевэнерго».

«25% акций позволили бы вполне контролировать и тарифообразование, и инвестиции, и расходование средств, и оптимизацию управления со стороны города. Грубо говоря, тогда город бы влиял на процессы, и был бы стратегический, собственно говоря, инвестор ДТЭК. Потому что, что бы кто ни говорил, это профессиональная компания. Сегодня она котируется, она имеет международный рейтинг. Поэтому мы понимаем, что она агрессивная монополия, но она профессиональная. И уровень профессиональный кадров ДТЭК сегодня намного выше среднего по стране, и намного выше, чем уровень КМДА и их компаний», - сказал экс-министр.

«Киевэнерго» эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали. Энергетическому холдингу ДТЭК Рината Ахметова принадлежит 97,4% акций «Киевэнерго».

Ранее предполагалось, что коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» возьмет на баланс тепловые сети столицы после расторжения договора столицы с ПАО «Киевэнерго» 27 апреля 2018 года. Однако, в связи со сложностью процедуры передачи имущества и техногенных рисков переходного периода, власти Киева предложили энергохолдингу ДТЭК передать городу акции «Киевэнерго» после выделения из состава компании электрического блока.

Как сообщал народный депутат Мустафа Найем, в официальном ответе КГГА на его депутатский запрос, власти Киева в июне 2017 года проинформировали, что проводят консультации о дальнейшем управлении теплосетями с двумя потенциальными международными инвесторами – Fortum Corporation (Финляндия) и Veolia Environnement (Франция).