Украина обеспечивает транзит газа, несмотря на действия "Газпрома" - Еврокомиссия

Еврокомиссар Шефчович призвал Украину и Россию договориться по газовым вопросам.

Украина в полной мере выполняет все свои обязательства по транзиту природного газа из России в ЕС, несмотря на действия российского газового монополиста "Газпром", который, проиграв Стокгольмский арбитраж, снизил давление газа на входе в украинскую газотранспортную систему на восточной границе Украины до критически низкого уровня.

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Как сообщает пресс-служба Представительства ЕС в Украине, об этом во время переговоров в формате Украина-ЕС-РФ сообщил вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам Энергетического сообщества Марош Шефчович.

"Все действующие обязательства по поставкам и транзиту газа в ЕС выполняются", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что представители национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" проинформировали еврокомиссара о том, что после принятия украинской властью необходимых мер ситуация с обеспечением транзита газа в ЕС стала управляемой и находится под контролем.

В ходе переговоров с участием министра энергетики РФ Александра Новака, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и главы "Нафтогаза" Андрея Коболева Шефчович призвал стороны найти общее решение проблемы.

"Украина и Россия подтвердили свою готовность оставаться в тесном контакте с Европейской комиссией. Я буду внимательно следить за ситуацией для обеспечения постоянного транзита российского газа через Украину в ЕС, поскольку это остается нашим приоритетом", - отметил Шефчович.

Как сообщал УНИАН, после того как "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов, российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 миллиарда кубометров газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом (1 марта) резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня.

В "Нафтогазе" заявили, что такие действия "Газпрома" являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС Украины. Для его преодоления Кабинет министров 2 марта ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, после чего "Нафтогаз" в срочном порядке закупил у польской компании PGNiG 60 миллионов кубометров топлива.

По словам Порошенко, благодаря действиям "Нафтогаза" и Кабмина Украина уверенно пройдет этот период без каких-либо чрезвычайных ситуаций и сохранит объемы транзита на должном уровне. Также президент заявил, что "Газпром" заплатит "все до копейки" согласно решению Стокгольмского арбитража. По состоянию на утро 3 марта, отметил президент, ситуация полностью стабилизировалась, что, по его словам, подтверждает тот факт, что Украина – это надежный транзитер российского газа.