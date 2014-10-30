Кабмин согласился на трехсторонние договоренности о поставках газа в зимний период

Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Вадим Улида.

«Да, мы утвердили. Без правок», - сказал Улида, отметив, что текст протокола включает все основные переговорные позиции Украины, ранее озвученные премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Арсений Яценюк отмечал, что Украина настаивает на формульном определении цены на газ с учетом цены на нефть. В этой связи, по расчетам украинского правительства, цена на российский газ до конца года должна составить 378 долл. за тысячу кубометров, а в первом квартале 2015 года – не выше 365 долл. за тысячу кубометров. Более того, объемы поставки газа Украина определит сама, а оплата топлива будет осуществляться по предоплате.

Также, по словам Яценюка, Украина настаивает на отказе от принципа «бери или плати» и на переводе оплаты за транзит газа на счета «Нафтогаза».

Кроме того, Яценюк отметил, что цена на газ, уже поставленный в Украину, должна составлять не более 268 долл. за тысячу кубометров, и Украина располагает необходимым запасом средств – в объеме 3,1 млрд долл. – для оплаты уже поставленного топлива.

В Европейской комиссии также подтвердили, что готовы выступить гарантом цены российского газа для Украины, причем в размере 385 долл. за тыс. кубометров. Как сообщили УНИАН участники переговоров, «для украинской стороны было ключевым получить гарантии неизменности так называемой зимней цены на газ со стороны РФ - 385 долларов. По словам собеседника агентства, решение этого вопроса состоит в том, что даже если Россия повысит в одностороннем порядке цену на газ, трехсторонний протокол, который будет подписан между Украиной, Евросоюзом и Россией, гарантирует Киеву компенсацию разницы в цене.