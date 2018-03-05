"Энергоатом" планирует в этом году поставить шесть партий ядерного топлива Westinghouse на Южно-Украинскую и Запорожскую АЭС

По информации компании, с начала действия контракта, в 2014-2017 годах, на украинские АЭС было поставлено 13 партий топлива Westinghouse.

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" планирует в этом году поставить шесть партий ядерного топлива производства американско-японской компании Westinghouse, которое является альтернативой для продукции российского поставщика "ТВЭЛ", на Южно-Украинскую и Запорожскую АЭС. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"В 2018 году запланирована поставка шести партий ТВС-WR (тепловыделяющие сборки производства Westinghouse – УНИАН), две партии – для ЮУАЭС, четыре - для ЗАЭС", - сообщили в компании, добавив, что по состоянию на 18 января этого года выполнена поставка первой партии на Запорожскую АЭС.

По информации пресс-службы, с начала действия контракта, в период 2014-2017 годов, было поставлено 13 партий топлива Westinghouse – по 42 тепловыделяющие сборки каждая. На сегодня уже 376 сборок эксплуатируется в активных зонах шести энергоблоков: второй и третий Южно-Украинской АЭС, первый, третий, четвертый, пятый Запорожской АЭС.

Также отмечается, что после проведенных исследований было установлено, что топливо российской компании "ТВЭЛ" ТВЗА-12 может эксплуатироваться на четвертом энергоблоке Ривненской АЭС, но его непосредственная эксплуатация отложена на неопределенный период.

В пресс-службе отметили, что на первом энергоблоке Ривненской АЭС продолжается исследовательски-промышленная эксплуатация топлива второго поколения, а на втором блоке этой станции – это топливо уже переведено в промышленную эксплуатацию.

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании "ТВЭЛ" - госкомпания "Энергоатом" в апреле 2014 года заключила договор с компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции. В конце января 2018 года, этот договор был продлен до 2025 года.

В 2017 году Украина импортировала тепловыделяющих сборок на общую сумму 533 миллионов долларов. В феврале этого года в Госатомрегулирования заявили об отсутствии замечаний к работе топлива производства Westinghouse.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.