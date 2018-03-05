Украина в дни газового кризиса увеличила импорт "голубого топлива" из ЕС почти в 6 раз

По данным "Укртрансгаза", с 2 на 3 марта многократно возросли поставки газа из Венгрии и Словакии.

Украина в дни газового кризиса (со 2 на 3 марта), когда российский газовый монополист «Газпром» отказался импортировать газ и снизил давление газа на входе в нашу газотранспортную систему, увеличила импортные поставки голубого топлива из стран ЕС в 5,8 раза – до 26,4 млн куб. м в сутки. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе оператора ГТС госкомпании «Укратрансгаз».

Согласно сообщению, 2 марта импорт газа из Европы осуществлялся в режиме 4,5, 3 марта – 26,4 и 4 марта – 26,5 млн куб. м в сутки.

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По информации компании, 3 марта многократно выросли поставки из Венгрии (до 7,4 млн куб. м в сутки) и Словакии (до 16,9 млн куб. м в сутки). Также увеличились поставки из Польши (до 2,062 млн куб. м в сутки).

Со 2 на 3 марта «Укртрансгаз» снизил объем газа, который был поднят из подземных хранилищ, с 114,6 до 112,6 млн куб. м в сутки.

Как сообщал УНИАН, после того как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл., российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом (1 марта) резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня.

В «Нафтогазе» заявили, что такие действия «Газпрома» являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС Украины. Для его преодоления Кабинет министров 2 марта ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, после чего «Нафтогаз» в срочном порядке закупил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м топлива.

По словам президента Петра Порошенко, «Газпром» заплатит «все до копейки» согласно решению Стокгольмского арбитража. По состоянию на утро 3 марта, отметил президент, ситуация полностью стабилизировалась, что подтверждает тот факт, что Украина – это надежный транзитер российского газа, а «Газпром» - ненадежный партнер.