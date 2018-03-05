"Газпром" уведомил "Нафтогаз" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа

Глава российского газового гиганта направил украинской стороне уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

Российский газовой гигант "Газпром" направил НАК "Нафтогаз Украины" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

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Об этом сообщил в Санкт-Петербурге журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает РИА Новости.

"Сегодня в адрес НАК "Нафтогаз Украины" официально направлено уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж", - заявил Миллер.

Как сообщал УНИАН, после того как "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов, российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 миллиарда кубометров газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом (1 марта) резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня.

В "Нафтогазе" заявили, что такие действия "Газпрома" являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС Украины. Для его преодоления Кабинет министров 2 марта ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, после чего "Нафтогаз" в срочном порядке закупил у польской компании PGNiG 60 миллионов кубометров топлива.

По словам президента Петра Порошенко, благодаря действиям "Нафтогаза" и Кабмина Украина уверенно пройдет этот период без каких-либо чрезвычайных ситуаций и сохранит объемы транзита на должном уровне. Также президент заявил, что "Газпром" заплатит "все до копейки" согласно решению Стокгольмского арбитража. По состоянию на утро 3 марта, отметил президент, ситуация полностью стабилизировалась.