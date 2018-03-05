Порошенко надеется на помощь скандинавских стран в борьбе с "газовым шантажом" России

Действия российского газового монополиста "Газпрома" дают дополнительные основания для оценки того, как реализация проекта "Северный Поток-2" скажется на энергетической безопасности Европы.

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что страны северной Европы - Швеция, Финляндия, Дания - сыграют очень важную роль для того, чтобы не дать России использовать инструменты "газового шантажа" против ЕС и Украины.

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Как сообщает пресс-служба президента, об этом он сообщил в ходе встречи с министром обороны Королевства Швеция Петером Хултквистом.

"Я очень надеюсь, что страны северной Европы - Швеция, Финляндия, Дания - сыграют очень важную роль для того, чтобы не дать РФ использовать инструменты газового шантажа против ЕС и Украины", - цитирует Порошенко пресс-служба.

Он подчеркнул, что действия российского газового монополиста "Газпрома", который отказался выполнять решение Стокгольмского арбитража, а также угрожает разрывом контракта, дают дополнительные основания для оценки того, как реализация проекта "Северный Поток-2" скажется на энергетической безопасности Европы.

"Это дает дополнительные основания, чтобы продумать насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект "Северный поток-2", который монополизирует поставки газа в ЕС со стороны РФ и нарушает принципы диверсификации", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, после того как "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов, российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 миллиарда кубометров газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом (1 марта) резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня.

В "Нафтогазе" заявили, что такие действия "Газпрома" являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС Украины. Для его преодоления Кабинет министров 2 марта ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, после чего "Нафтогаз" в срочном порядке закупил у польской компании PGNiG 60 миллионов кубометров топлива.

По словам Порошенко, благодаря действиям "Нафтогаза" и Кабмина Украина уверенно пройдет этот период без каких-либо чрезвычайных ситуаций и сохранит объемы транзита на должном уровне. Также президент заявил, что "Газпром" заплатит "все до копейки" согласно решению Стокгольмского арбитража. По состоянию на утро 3 марта, отметил президент, ситуация полностью стабилизировалась, что, по его словам, подтверждает тот факт, что Украина – это надежный транзитер российского газа.