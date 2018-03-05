"Газпром" не сможет расторгнуть контракты до конца их действия - "Нафтогаз"

Действующие контракты заканчиваются 31 декабря 2019 года, а срок рассмотрения иска в арбитраже по их расторжению может затянуться на годы.

Российскому газовому монополисту "Газпром" не удастся расторгнуть действующие контракты на покупку и транзит природного газа, заключенные в 2009 году с госхолдингом "Нафтогаз Украины", поскольку срок рассмотрения подобного иска в Стокгольмском арбитраже значительно превышает оставшийся период их действия.

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Такое мнение во время брифинга высказал главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"На наш взгляд, с практической точки зрения, ничего (у "Газпрома") не получится. Контракты не будут расторгнуты, они будут существовать до 2020 года, если только "Газпром" не будет действовать неправомерным способом", - сказал Витренко, добавив, что действующие контракты заканчиваются 31 декабря 2019 года, а срок рассмотрения иска в арбитраже по их расторжению может затянуться на годы.

Как сообщал УНИАН, после того как "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов, российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 миллиарда кубометров газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом (1 марта) внезапно отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня.

В "Нафтогазе" заявили, что такие действия "Газпрома" являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС Украины. Для его преодоления Кабинет министров 2 марта ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, после чего "Нафтогаз" в срочном порядке закупил у польской компании PGNiG 60 миллионов кубометров топлива.

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. В ответ на это в "Нафтогазе" отметили, что украинская компания не видит оснований для расторжения транзитного контракта.