"Газпром" уже должен "Нафтогазу" $2,5 миллиона за невыполнение решения Стокгольмского арбитража

Российской компании ежедневно начисляются проценты в размере 500 тыс. долл., пока она не выполнит решение Стокгольмского арбитража о выплате 2,56 млрд долл. Украине.

Российский газовый монополист «Газпром» уже должен Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» 2,5 млн долл. за невыполнение решения Стокгольмского арбитража о выплате украинской стороне 2,56 млрд долл., сообщил в ходе пресс-конференции главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

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«Первый вопрос, который у нас сейчас есть к «Газпрому», - когда они выполнят решение арбитража в пользу «Нафтогаза», которое обязывает «Газпром» уплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долл.? Кстати, 2,5 млн долл. - это сумма процентов, которые за эти пять дней они нам уже должны, поскольку они нам еще не уплатили эту сумму», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. При этом российской компании ежедневно начисляются проценты в размере 500 тыс. долл., пока он не выполнит решение Стокгольмского арбитража о выплате долга Украине.