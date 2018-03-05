"Нафтогаз" закроет свое представительство в России

Решение о ликвидации представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего его существования.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в России до 12 марта 2018 года.

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Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

"Согласно протоколу заседания наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", правлению компании поручено осуществить все мероприятия для ликвидации (закрытия) представительства НАК "Нафтогаз Украины" (находится по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул.Академика Пилюгина, 24), которые предусмотрены законодательством Украины и законодательством Российской Федерации с 12.03.18", - говорится в сообщении.

Сообщается, что решение о ликвидации (закрытии) представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства.

Как сообщал УНИАН, после того как "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов, российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 миллиарда кубометров газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом (1 марта) внезапно отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня.

В "Нафтогазе" заявили, что такие действия "Газпрома" являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС Украины. Для его преодоления Кабинет министров 2 марта ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, после чего "Нафтогаз" в срочном порядке закупил у польской компании PGNiG 60 миллионов кубометров топлива.