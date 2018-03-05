"Укрнафта" уплатила более 650 миллионов гривень ренты - почти 33 миллиона направлено в местные бюджеты

В 2018 году «Укрнафта» планирует уплатить около 5,5 млрд грн ренты, при этом на местный уровень уйдет 270 млн грн.

Крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнафта» в январе этого года уплатила 652,5 млн грн ренты за добычу нефти и газа, из этой суммы 32,6 млн грн были направлены в местные бюджеты. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте также"Укрнафта" проиграла суд малоизвестной компании из окружения Порошенко«За январь 2018 года «Укрнафта» уплатила в государственный и местные бюджеты 652,5 млн грн рентной платы за пользование недрами по обязательствам. Благодаря механизму распределения рентной платы, который заработал в начале этого года, в областные, районные и местные бюджеты разных уровней поступило 32,6 млн грн», - сообщили в компании.

Согласно сообщению, самые значительные поступления получили общины и областные бюджеты Сумской (14,2 млн грн), Ивано-Франковской (7,1 млн грн), Полтавской (5 млн грн) и Черниговской (3,2 млн грн) области.

«По предварительным оценкам, в 2018 году «Укрнафта» выплатит около 5,5 млрд грн ренты, следовательно, в бюджеты областей, районов и общин должны поступить около 270 млн грн», - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года был внесен ряд изменений в Налоговый кодекс. Одним из них стало обязательное отчисление в местные бюджеты 5% ренты, которую платят нефтегазовые компании (95% и в дальнейшем будет поступать в госбюджет). Механизм распределения ренты дает возможность общинам получить часть доходов от добычи нефти и газа.

Ранее «Укрнафта» сообщила, что в 2017 году полностью выполнила все текущие налоговые обязательства и по сравнению с 2016 годом увеличила объем налоговых платежей на 30%, уплатив 10,5 млрд грн.

Несмотря на инициативы компании и полное выполнение текущих налоговых обязательств, «Укрнафта» сталкивается с рядом препятствий, которые мешают нарастить добычу и увеличить уплату налогов. По словам ее главы Марка Роллинса, Государственная служба геологии и недр умышленно и незаконно отказывает компании в продлении периода действия спецразрешений на добычу нефти и газа. Из-за подобных действий компания потеряла существенные объемы добычи и импульс к ее наращиванию.

Также Госгеонедр не дало возможности «Укрнафте» участвовать в конкурсе на получение разрешения на добычу нефти на одном из крупнейших месторождений в Полтавской области, и неправомерно передала его компании «Аркона Газ-Энергия», владельцев которой связывают с окружением президента Петра Порошенко.