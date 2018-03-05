В "Нафтогазе" рассказали, как компания оплатит импорт газа

Компания уже ведет переговоры с ЕБРР об открытии новой кредитной линии.

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" располагает достаточным финансовым ресурсом, включая банковские кредитные линии, а также дополнительно может выпустить еврооблигации для закупки импортного природного газа.

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Об этом во время пресс-брифинга сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

"Нафтогаз" - это вертикально-интегрированная компания, которая плодотворно работает и обеспечивает свои финансовые нужды. Кроме того, у нас есть открытая линия от Всемирного банка, которую мы можем использовать для закупки газа в апреле", - сказал он, добавив, что для компании сейчас закончился срок действия предыдущей кредитной линии от ЕБРР, но "Нафтогаз" уже ведет переговоры об открытии новой.

"Нафтогаз" относительно спокойно может выйти на международный финансовый рынок и, например, выпустить еврооблигации на значительную сумму. Все понимают мощность и стабильность "Нафтогаза", особенно после победы в Стокгольмском арбитраже", - отметил Витренко.

Как сообщал УНИАН, после того как "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже и отказался поставлять газ в Украину по определенным судом ценам, "Нафтогаз" продолжает импортировать газ из европейских стран – Польши, Венгрии и Словакии. Стоимость голубого топлива из ЕС превышает цены, по которым Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию поставлять газ в Украину в 2018-2019 годах.

В 2017 году "Нафтогаз" импортировал с европейского рынка 8,7 миллиарда кубометров газа, что на 0,5 миллиарда кубометров (6%) больше, чем в предыдущем году. Ранее у госхолдинга истек срок использования возобновляемой кредитной линии от ЕБРР на сумму 300 миллионов долларов.