Эксперт о газе: Россия не хочет коммерческих условий, ей выгодно «дергать за веревочку»

Россия продолжит использовать газ в качестве инструмента влияния на Украину, несмотря на возможное достижение договоренностей в ходе трехсторонних переговоров в формате Украина-Россия-ЕС в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

«Российская сторона заинтересована в постоянном замораживании энергетического конфликта и постоянном «дергании за веревочку». На протяжении всех 20 лет независимости Украины вопрос энергетики был вопросом сдерживания Россией украинских попыток евроинтеграции, реформ или попыток уйти в сторону от российского влияния. Россия не может отказаться от этого инструмента воздействия на Украину в дальнейшем», - сказал он.

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По словам эксперта, если бы российская сторона хотела на коммерческих условиях договориться с Украиной так, как она это делает с другими странами, уже можно было бы реструктуризировать возникшие долги частично, подписать новый контракт или внести изменения в базовую цену действующего контракта.

«Есть десятки способов и возможностей решения этой проблемы», - отметил Омельченко.

При этом он подчеркнул, что даже если сторонам удастся договориться на переговорах, это не будет означать, что данные договоренности будут выполняться.

«Через неделю могут последовать какие-то новые заявления, новые условия. Абсолютно очевидно, что Россия не будет отказываться от такого мощного инструмента воздействия на украинскую политику, как газовый вопрос», - сказал Омельченко.

Он также добавил, что в трехсторонних переговорах Европа заинтересована предоставить Украине кредит для оплаты поставок газа, так как прекращение поставок топлива в нашу страну создаст проблемы для обеспечения давления в газопроводах, которые обеспечивают транзит газа в ЕС.

В то же время эксперт отметил, что в ходе переговоров стороны придут к определенному соглашению, но в целом газовый вопрос будет решен не на выгодных для Украины условиях.

«Я уверен, что этот вопрос будет решен. Безусловно, не на выгодных для Украины условиях, потому что мы сейчас находимся в достаточно слабой позиции», - констатировал Омельченко.

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Как сообщал УНИАН, 29 октября в Брюсселе начался новый раунд переговоров в трехстороннем формате Украина-Россия-ЕС по урегулированию газового спора между Киевом и Москвой с участием еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера, министров энергетики Украины и России Юрия Продана и Александра Новака, однако вчера никаких договоренностей достичь не удалось.

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