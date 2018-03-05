"Нафтогаз" ожидает от "Газпрома" информации по поставкам газа в апреле

«Газпром» отказался поставлять газ Украине с 1 марта этого года, несмотря на предоплату и вопреки решению Стокгольмского арбитража.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» планирует в ближайшее время получить информацию от российского газового монополиста «Газпрома» относительно того, будет ли российская компания во исполнение решения Стокгольмского арбитража поставлять газ нашей стране в апреле этого года, сообщил в ходе пресс-конференции главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«На апрель, в ближайшее время, сегодня, мы также обратимся к ним, так как мы должны получить некоторую ясность относительно того, будут ли они выполнять свои контрактные обязательства на апрель, для того чтобы мы определили, будем ли мы в апреле получать газ от «Газпрома» или мы будем получать газ опять с европейского направления и требовать соответствующую компенсацию, в случае если газ из Европы будет дороже, чем газ от «Газпрома» по контракту в соответствии с решением арбитража», - сказал Витренко.

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Как сообщал УНИАН, после того как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл., российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом (1 марта) резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня.

В «Нафтогазе» заявили, что такие действия «Газпрома» являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС Украины. Для его преодоления Кабинет министров 2 марта ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, после чего «Нафтогаз» в срочном порядке закупил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м топлива.

По словам Порошенко, благодаря действиям «Нафтогаза» и Кабмина, Украина уверенно пройдет этот период без каких-либо чрезвычайных ситуаций и сохранит объемы транзита на должном уровне. Также президент заявил, что «Газпром» заплатит «все до копейки» согласно решению Стокгольмского арбитража. По состоянию на утро 3 марта, отметил президент, ситуация полностью стабилизировалась, что, по его словам, подтверждает тот факт, что Украина – это надежный транзитер российского газа.