"Нафтогаз" не видит оснований для расторжения контракта с "Газпромом"

По словам топ-менеджера "Нафтогаза", сегодняшние требования "Газпрома" неприемлемы для Украины.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" получил от российского газового монополиста "Газпрома" информацию о намерении российской компании расторгнуть действующие контракты, но "Нафтогаз" не видит оснований для расторжения транзитного контракта.

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Об этом во время брифинга заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Мы получили от "Газпрома" информацию о намерении расторгнуть контракты. Это только намерение... Мы не видим оснований для расторжения транзитного контракта", - сказал Витренко.

Также он объяснил, что "Газпрому" не нравится тот факт, что Стокгольмский арбитраж признал кабальным и отменил принцип "бери или плати", согласно которому Украина в 2009-2019 годах каждый год должна была закупать по 52 миллиардов кубов газа. По его словам, "Нафтогаз" может согласиться с использованием такого принципа, но исключительно базируясь на примерах контрактов с европейскими контрагентами "Газпрома".

"Предложения "Газпрома" касательно пересмотра контракта и их дальнейшего расторжения для нас сейчас являются неприемлемыми", - заявил Витренко.

Топ-менеджер компании добавил, что "Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" по вопросу транзитного контракта, но украинская компания требует, чтобы его условия соответствовали нормам европейского и украинского права.

"Транзит по территории Украины для ОАО "Газпром" не отвечает требованиям украинского и европейского законодательства… Мы также будем вести переговоры, чтобы "Газпром" не нарушал законодательство в странах ЕС - Словакии, Венгрии и Польши. Во всех этих страна он нарушает европейское законодательство", - считает Витренко.

Как сообщал УНИАН, после того как "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов, российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 миллиарда кубометров газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом (1 марта) внезапно отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня.

В «Нафтогазе» заявили, что такие действия "Газпрома" являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС Украины. Для его преодоления Кабинет министров 2 марта ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, после чего "Нафтогаз" в срочном порядке закупил у польской компании PGNiG 60 миллионов кубометров топлива.

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда – нарушает интерес сторон.