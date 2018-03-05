Охрану украинской ГТС усилили на фоне конфликта с «Газпромом»

Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе - частями Национальной гвардии

Охрану объектов газотранспортной системы Украины усилен на фоне решения Стокгольмского арбитража по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Читайте также"Нафтогаз" закроет свое представительство в РоссииКак сообщает «Экономическая правда», такое заявление на пресс-конференции 5 марта сделал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на пресс-конференции.

"Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией", — сказал он.

Чиновник вспомнил ситуацию, которая имела место в Туркменистане: во время конфликта страны с "Газпромом" произошли взрывы на туркменских газопроводах.

Как сообщал УНИАН, после того как "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов.

Российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 миллиарда кубометров газа по ценам, которые определил арбитраж, однако затем (1 марта) внезапно отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС до критического уровня.

В "Нафтогазе" заявили, что такие действия "Газпрома" являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС Украины. Для его преодоления Кабинет министров 2 марта принял ограничения относительно потребления газа внутри страны, после чего "Нафтогаз" в срочном порядке закупил у польской компании PGNiG 60 миллионов кубометров топлива.

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда – нарушает интерес сторон.