Нефтедобыча в России из-за санкций может упасть почти на 30%

Добыча нефти в России при сохранении санкций через десять лет упадет с 10,5 млн баррелей до 7,6 млн, пишет The Financial Times со ссылкой на данные консалтинговой IHS CERA.

Добыча упадет с истощением действующих месторождений, так как необходимо разрабатывать шельф, Арктику и Сибирь, что в условиях санкций будет крайне затруднительно, передает Прайм.

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По данным гендиректора Центра международной торговли Владимира Саламатова, страны, которые ввели санкции в нефтяной отрасли, поставляли 57% импортного оборудования для нефтедобычи.

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Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов говорил, что российская нефтедобыча на четверть зависит от американских технологий.