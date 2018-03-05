«Газпром» рискует позицией на европейском рынке без украинского транзита - S&P

Аналитики отмечают, что через территорию Украины проходит около половины экспорта российского газа в Европу.

Российский «Газпром» рискует своими экспортными поставками и позицией на энергетическом рынке Европы из-за отсутствия надежного транзитного соглашения с Украиной.

Читайте также"Нафтогаз" не видит оснований для расторжения контракта с "Газпромом"Как сообщает Reuters, об этом говорится в опубликованном 5 марта отчете международного рейтингового агентства S&P.

Отмечается, что в долгосрочной перспективе сомнения клиентов относительно надежности поставок снижают привлекательность трубопроводного газа «Газпрома» в сравнении с другими видами топлива, а также альтернативными поставками газа. В S&P считают, что это в итоге может повлиять на решения регулирующих органов относительно планируемых «Газпромом» альтернативных маршрутов

В базовом сценарии S&P не ожидает значительных перебоев в поставках «Газпрома» в Европу, где компания занимает 34 процента рынка.

“Насколько мы понимаем, несмотря на текущие разногласия, поставки газа через Украину в Европу будут продолжены... Европейским покупателям трудно найти замену Газпрому, особенно во время наблюдаемых в настоящее время сильных холодов”, - говорится в отчете.

Транзитный контракт «Газпрома» с Украиной действует до конца 2019 года. К этому сроку Газпром рассчитывал построить трубопроводы Северный поток-2 и Турецкий поток, чтобы сократить транзит через украинскую территорию.

“Мы думаем, что у Евросоюза станет больше мотивации – оперативно заниматься решением вопросов, связанных со строительством трубопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток, но украинский вопрос Газпрому так или иначе придется решить, потому что окончательно закрыть транзит через Украину, даже при условии запуска еще двух трубопроводов, не удастся”, - цитируют журналисты слова аналитика S&P Александра Грязнова.

В агентстве отмечают, что через территорию Украины проходит около половины экспорта российского газа в Европу, и зависимость от украинского транзита останется высокой по меньшей мере до тех пор, пока не заработают «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

“Однако мы полагаем, что даже в случае успешного запуска новых газопроводов, украинский транзит может быть востребован для покрытия сезонных пиков и удовлетворения спроса некоторых потребителей”, - отмечается в отчете агентства.

S&P, при этом, будет рассматривать какие-либо значительные перерывы поставок газа или задержки в получении разрешений от регулирующих органов как плохой сигнал о кредитоспособности российской стороны.

Читайте также"Газпром" уже должен "Нафтогазу" $2,5 миллиона за невыполнение решения Стокгольмского арбитражаКак сообщал УНИАН, "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже. Согласно решению арбитража он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов.

Российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 миллиарда кубометров газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом (1 марта) резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня.

Сегодня, 5 марта, "Газпром" направил НАК "Нафтогаз Украины" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

В то же время в вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам Энергетического сообщества Марош Шефчович заявил, что Украина в полной мере выполняет все свои обязательства по транзиту природного газа из России в ЕС, несмотря на действия «Газпрома».