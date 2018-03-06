В "Нафтогазе" допускают новый арбитраж из-за заниженной стоимости транзита газа

Стоимость транзита по территории Украины является заниженной примерно в два раза, заявляет коммерческий директор "Нафтогаза".

НАК "Нафтогаз Украины" намерен в арбитражах доказывать недополучение средств из-за заниженной стоимости транзита по территории нашей страны.

Об этом заявил коммерческий директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в эфире телеканала ICTV.

"Стоимость транзита по территории Украины является заниженной примерно в два раза. Мы попробуем сейчас это доказывать. С 2009 года по настоящее время мы недополучили примерно 20 миллиардов долларов", – заявил Витренко.

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Как сообщал УНИАН, после того как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл., российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом (1 марта) внезапно отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня.

В «Нафтогазе» заявили, что такие действия «Газпрома» являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС Украины. Для его преодоления Кабинет министров 2 марта ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, после чего «Нафтогаз» в срочном порядке закупил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м топлива.

2 марта в «Газпроме» заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с «Натфогазом». В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. В ответ на это в «Нафтогазе» отметили, что украинская компания не видит оснований для расторжения транзитного контракта.