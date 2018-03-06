Германия дает кредитную гарантию на газопровод из Азербайджана

Для обеспечения поставок каспийского газа правительство ФРГ даст кредитную гарантию на заем азербайджанской госкомпании в немецком банке в размере 1,2 млрд евро.

Для обеспечения поставок газа из Азербайджана правительство Германии намерено предоставить кредитную гарантию на крупный заем азербайджанского госпредприятия в немецком банке.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на письмо парламентского статс-секретаря при министерстве финансов ФРГ Йенса Шпана председателю бюджетного комитета бундестага Петеру Бёрингеру.

Размер займа составляет 1,2 млрд евро.

«Эти газовые поставки должны внести значительный вклад в обеспечение газоснабжения Европы и Германии», - отметил Шпан.

Энергетический концерн E.ON еще в 2013 году заключил с Азербайджаном долгосрочный контракт о поставках природного газа с месторождения на Каспийском море. Соглашение предусматривает ежегодное получение немецкой компанией 1,45 млрд кубометров голубого топлива в период с 2020 по 2044 год.