Минэнерго России подтвердило цену газа для Украины - 378 долларов

Цена газа для Украины в 4 квартале 2014 года составит 378 долл. за тыс. куб м, в первом квартале 2015 года - 365 долл.

В Министерстве энергетики Российской Федерации заявляют, что позиция РФ по Украине не изменилась, цена газа для Украины в 4 квартале 2014 года составит 378 долл. за тыс. куб метров, в первом квартале 2015 года - 365 долл. в связи с динамикой цены на нефть.

Об этом УНИАН сообщили в Минэнерго РФ.

«Минэнерго России разъясняет, что позиция российской стороны в рамках проходящих в настоящее время в Брюсселе трехсторонних переговоров по разрешению газовых вопросов в формате Россия-Украина-Евросоюз остается неизменной. В соответствии с договоренностями, цена на российский газ в рамках "зимнего пакета" (в срок с 1 ноября 2014 г. по 31 марта 2015 г.) для Украины будет формироваться в соответствии с действующей формулой контракта с учетом скидки в размере 100 долларов США за тыс. кубических метров», - говорится в сообщении.

Таким образом, согласно формуле, цена в четвертом квартале 2014 года составит 378 долл. за тыс. кубических метров, в первом квартале 2015 года - 365 долл. Изменение стоимости газа связано с динамикой цены на нефть, являющейся одним из элементов ценовой формулы, отметили в ведомстве.

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Кроме того, Минэнерго России сообщает, что в рамках трехсторонних переговоров по газу не обсуждались поставки в период после завершения осенне-зимнего периода, так называемый «летний пакет». Все новые поставки будут осуществляться на условиях предоплаты.