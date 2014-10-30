В "Газпроме" заявили, что газовые переговоры возобновятся сегодня в 20:00

Об этом сообщается на странице Twitter "Газпрома".

Вчера УНИАН сообщал, что газовые переговоры в Брюсселе начались с солидным опозданием из-за опоздания главы "Газпрома" на встречу с еврокомиссаром, которая предшествовала широкому формату переговоров.

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Также сообщалось, что 29 октября в Брюсселе начался новый раунд переговоров в трехстороннем формате Украина-Россия-ЕС по урегулированию газового спора между Киевом и Москвой с участием еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера, министров энергетики Украины и России Юрия Продана и Александра Новака, однако вчера никаких договоренностей достичь не удалось.