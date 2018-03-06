НКРЭКУ намерена увеличить тарифы "Укртрансгаза" на хранение, закачку и отбор газа

Данные тарифы не пересматривались с 2013 года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, намерена существенно увеличить тарифы на хранение газа в подземных хранилищах, его закачку и отбор для оператора отечественной газотранспортной системы компании "Укртрансгаз".

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Соответствующий проект решения был принят на очередном заседании комиссии.

Согласно документу, планируется, что тариф на закачку газа в подземные хранилища увеличится на 95,7%, до 64,4 гривни за тысячу кубометров в сутки, тариф на отбор - на 104% - до 67,1 гривни за тысячу кубометров в сутки, на хранение - на 35,4% - до 0,172 гривни за тысячу кубометров в сутки.

Таким образом, общий тариф на услуги "Укртрансгаза" может увеличиться на 73,5% - до 194,28 гривни за тысячу кубометров.

Согласно сообщению, пересмотр тарифов обусловлен: принятием новой методики определения и расчета тарифов на услуги хранения (закачки, отбора) газа в газохранилищах; необходимостью обеспечения безубыточной работы подземных хранилищ газа; изменением объемов хранения (закачки, отбора) газа в хранилищах за последние годы; изменением основных макроэкономических показателей, а именно официального курса гривни, минимальной заработной платы, цен на энергоносители.

Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ установила тарифы на услуги по хранению, закачке и отбору газа для "Укртрансгаза" еще в июне 2013 года, когда комиссия повысила тариф на хранение газа в подземных хранилищах в 2,57 раза — до 46,2 гривни за 1 тысячу кубометров.

Также регулятор повысил тарифы на закачку и отбор газа из ПХГ более чем в 4 раза – до 32,9 гривни за 1 тысячу кубометров.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".