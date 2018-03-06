Транзит российского газа через Украину в ЕС стабильный – Еврокомиссия

Еврокомиссия остается готовой помочь решить газовый спор между Украиной и Россией.

В Европейской комиссии констатируют, что транзит российского газа в страны ЕС осуществляется в нормальном стабильном режиме.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь ЕК Анна-Каиса Итконен сегодня на брифинге в Брюсселе.

Отвечая на вопрос, существует ли беспокойство по транзиту российского газа через территорию Украины в связи с двусторонним конфликтом, она сказала: «На данный момент, в соответствии с информацией, которой располагает Комиссия, потоки газа в ЕС стабильные и нормальные».

Пресс-секретарь также отметила, что Еврокомиссия готова помочь способствовать переговорам между Украиной и Россией, если "обе стороны будут об этом нас просить".

Как сообщал УНИАН, после того как "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов, российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 миллиарда кубометров газа по ценам, которые определил арбитраж, однако 1 марта резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня.

В "Нафтогазе" заявили, что такие действия "Газпрома" являются неисполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС Украины. Для его преодоления Кабинет министров 2 марта ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, после чего "Нафтогаз" в срочном порядке закупил у польской компании PGNiG 60 миллионов кубометров топлива.

Благодаря действиям "Нафтогаза" и Кабмина Украины прошла этот период без каких-либо чрезвычайных ситуаций и сохранила объемы транзита на должном уровне.

По состоянию на утро 3 марта ситуация в украинской ГТС полностью стабилизировалась.

Справка УНИАН. Украина в лице "Нафтогаза" судилась с "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в Евросоюз и покупку Украиной российского газа.

2 декабря 2017 года "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долларов за тысячу кубометров; отклонил требования российской стороны в соответствии с принципом "бери или плати" на сумму 56 миллиардов долларов. Поскольку не все требования были удовлетворены, по итогам первого решения "Нафтогаз" оставался должен "Газпрому" около 2 миллиардов долларов.

Второе решение касается транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. Согласно этому контракту, "Газпром" должен был транспортировать через Украину 110 миллиардов кубометров в год. Поскольку это условие не выполнялось, "Нафтогаз" потребовал в суде взыскать с российской компании 16 миллиардов долларов.

28 февраля 2018 года "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" обязан выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов.

По итогам рассмотрения двух дел "Газпром" должен украинской компании 2,56 миллиарда долларов. При этом "Газпрому" ежедневно начисляются проценты в размере 500 тысяч долларов, пока он не исполнит решение Стокгольмского арбитража о выплате этих средств Украине.