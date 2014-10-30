Глава «Нафтогаза» назвал высокой вероятность подписания сегодня соглашения по газу

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев считает высокой вероятность подписания временного газового соглашения в трехстороннем формате Украина-Россия-ЕС, об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Отвечая на многочисленные вопросы: сегодня есть шанс подписать "временный зимний пакет" в трехстороннем формате. Вероятность высока. Все детали будут обнародованы после подписания», - написал Коболев.

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Как сообщал УНИАН, 29 октября в Брюсселе начался новый раунд переговоров в трехстороннем формате Украина-Россия-ЕС по урегулированию газового спора между Киевом и Москвой с участием еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера, министров энергетики Украины и России Юрия Продана и Александра Новака, однако вчера никаких договоренностей достичь не удалось. Переговоры продолжаются 30 октября.

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