Порошенко обсудил с Меркель результаты газовых переговоров

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили результаты трехсторонних газовых консультаций с участием Украины, ЕС и России. Собеседники подчеркнули необходимость достижения условий для надежных поставок газа в Украину в зимний период и обеспечения энергетической безопасности Европы, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

Президент Украины и канцлер Германии подчеркнули важность того, что все договоренности, которые сейчас достигаются в Брюсселе, отрабатываются в постоянном диалоге с Евросоюзом и его лидерами, в частности с действующим главой Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу и вице-президентом Еврокомиссии, комиссаром по энергетическим вопросам Гюнтером Эттингером.

Порошенко проинформировал Меркель, что в этом контексте у него запланированы телефонные консультации с действующим президентом Европейского Совета Германом ван Ромпеем и Жан-Клодом Юнкером, который начнет исполнять обязанности главы Европейской комиссии с 1 ноября.

Также Порошенко и Меркель осудили намерение проведения псевдовыборов в так называемых ДНР и ЛНР 2 ноября, поскольку они противоречат Минскому протоколу от 5 сентября. Президент Украины подчеркнул, что все стороны Минского протокола и Минского меморандума несут ответственность за его выполнение, в том числе Российская Федерация, которая подтвердила верность этим договоренностям по результатам многостороннего диалога в Милане 17 октября.

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Как сообщал УНИАН, 29 октября в Брюсселе начался новый раунд переговоров в трехстороннем формате Украина-Россия-Европейский Союз относительно урегулирования газового спора между Киевом и Москвой с участием еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера, министров энергетики Украины и России Юрия Продана и Александра Новака, однако вчера никаких договоренностей достичь не удалось.

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Утром 30 октября Еврокомиссия сообщила, что пресс-конференции, которая должна была состояться в случае достижения договоренностей в ходе трехсторонних газовых переговоров, сегодня утром не будет.

Президент Европейской комиссии Жозеф Мануэль Баррозу провел несколько телефонных разговоров с президентом Украины Петром Порошенко во время трехсторонних переговоров по газу, которые 29-30 октября проходят в Брюсселе.

„Баррозу подчеркнул, чтобы договоренности были достигнуты на основе предложений, выдвинутых Европейской комиссией. Он призвал все стороны воспользоваться этой возможностью и завершить переговоры, чтобы обеспечить непрерывные, надежные и основанные на рыночных механизмах поставки газа в Украину”, - сообщила сегодня в Брюсселе представитель Еврокомиссии Пиа Аренкильде Хансен.

Переговоры продолжаются, возможно, соглашение будет подписано сегодня вечером.