Вместо российского: "Нафтогаз" хочет открыть свое представительство в Германии

До 12 марта "Нафтогаз" закроет свое представительство в России.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует открыть свое представительство в городе Мюнхен, (Германия), которое также будет представлять интересы компании в Австрии и Швейцарии.

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Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

"Согласно протоколу заседания наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", согласовано создание представительства НАК "Нафтогаз Украины" в Федеративной Республике Германия. Функции представительства: представление и защита интересов НАК "Нафтогаз Украины" в Федеративной Республике Германия, Республике Австрия, Швейцарской Конфедерации", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в России до 12 марта 2018 года в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего его существования.

После того, как российский "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов, российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 миллиарда кубометров газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом (1 марта) внезапно отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня.

В "Нафтогазе" заявили, что такие действия "Газпрома" являются невыполнением решения суда, и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС Украины. Для его преодоления Кабинет министров Украины 2 марта ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, после чего "Нафтогаз" в срочном порядке закупил у польской компании PGNiG 60 миллионов кубометров топлива.