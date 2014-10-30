В Брюсселе говорят, что газовое соглашение подпишут сегодня в 20.30

Церемония подписания пакета документов, которые направлены на решение спорных газовых вопросов между Украиной и Россией, состоится в 20.30 в помещении Европейской комиссии.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил информированный источник.

„В пресс-центре Европейской комиссии в 19.30 (по Брюсселю) будет подписано три документа”, - сказал собеседник агентства.

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По состоянию на этот час официальной информации от Европейской комиссии по этому поводу пока нет.

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