В Брюсселе говорят, что газовое соглашение подпишут сегодня в 20.30
19:37, 30 октября 2014Энергетика
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В пресс-центре Европейской комиссии будет подписано три документа
Украина будет получать российский газ по предоплате - ЕК выступит гарантом / Фото УНИАН
Церемония подписания пакета документов, которые направлены на решение спорных газовых вопросов между Украиной и Россией, состоится в 20.30 в помещении Европейской комиссии.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил информированный источник.
„В пресс-центре Европейской комиссии в 19.30 (по Брюсселю) будет подписано три документа”, - сказал собеседник агентства.
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По состоянию на этот час официальной информации от Европейской комиссии по этому поводу пока нет.
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