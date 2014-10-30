Польские предприятия отказываются от российского газа

Через напряжение в отношениях с Россией польские предприятия пытаются уменьшить свою зависимость от газа из РФ. Крупнейший химический концерн страны "Grupa Azoty" и нефтяная компания "PKN Orlen" сообщили информагентства Reuters, что они теперь закупают меньше голубого топлива в нефтегазовой компании PGNiG, а больше - в Германии. Польская государственная компания PGNiG почти полностью получает газ от "Газпрома".

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Как передает «Немецкая волна», около 55% потребленного в прошлом году Польшей газа были российскими. Впрочем, для уменьшения зависимости от Москвы Варшава развивает проекты по поставкам сжиженного природного газа, а также делает ставку на либерализацию газового рынка.

По подсчетам Reuters, в течение следующих двух лет Польша может сократить потребление российского газа до 15%.