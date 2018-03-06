"Энергоатом" планирует до конца года завершить строительство первой очереди ЦХОЯТ

По словам министра энергетики, финансирование для строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) было найдено за один год.

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" и ее подрядные организации планируют до конца 2018 года завершить строительство первой очереди Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), которое строится в зоне отчуждения и будет служить для хранения топлива трех украинских АЭС.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания общественного совета при Министерстве энергетики и угольной промышленности сообщил профильный министр Игорь Насалик.

"Мы за один год нашли финансирование и запустили строительство. Первая очередь должна запуститься до конца 2018 года", - сказал он, комментирую строительство ЦХОЯТ.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2017 года Кабмин утвердил проект строительства ЦХОЯТ. В этом хранилище с применением передовой технологии поверхностного "сухого" хранения компании Holtec International будет в течение 100 лет безопасно храниться ядерное топливо с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС (На Запорожской АЭС с 2001 года эксплуатируется пристанционное Сухое хранилище отработавшего ядерного топлива). Из-за отсутствия собственного хранилища Украина вынуждена каждый год тратить около 200 миллионов долларов на оплату услуг по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива на территории России.

Контракт на строительство ЦХОЯТ между "Энергоатомом" и Holtec Internatinal был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры, проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа по этому проекту возобновилась в 2014 году.

В начале июля 2017 года Госатомрегулирования выдала "Энергоатому" лицензию на строительство и ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ. Строительство хранилища стартовало 9 ноября прошлого года.

Справка УНИАН. Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива будет вмещать ОЯТ с украинских АЭС. Общая емкость ЦХОЯТ составит 16 529 отработавших тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Подрядчик строительства – американская компания Holtec International. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.