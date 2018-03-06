Украина за год сократит потребление антрацита на 20% - Минэнергоугля

В министерстве также отмечают, что на фоне сокращения потребления антрацита в Украине растет потребление газового угля.

Потребление украинской тепловой генерацией (ТЭС и ТЭЦ) дефицитного угля антрацитовой группы в 2018 году составит 4,8-4,9 млн тонн, что на 20% меньше, чем в 2017 году.

Такой прогноз во время заседания общественного совета при Министерстве энергетики и угольной промышленности высказала руководитель Департамента электроэнергетического комплекса Ольга Буславец.

«Сейчас наблюдается динамика по сокращению потребления антрацита. В 2016 году вся тепловая генерация (вместе с ТЭЦ) потребила 10,5 млн тонн, в 2017 году – 6 млн тонн, в 2018 году мы предусматриваем, согласно прогнозному балансу, – 4,8-4,9 млн тонн», - сказала она.

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Также Буславец добавила, что Минэнергоугля понимает необходимость сокращения потребления антрацита, поскольку он весь импортируется.

«Потребление газового угля растет ежегодно. В 2016 году это было 16,5 млн тонн, в 2017 году – 18,7 млн тонн, на 2018 год предусмотрено 21 млн тонн», - прокомментировала Буславец динамику роста потребления газового угля, которым тепловая генерация Украины замещает дефицитный антрацит.

Как сообщал УНИАН, после потери из-за боевых действий на Донбассе Украиной контроля над добычей собственного угля антрацитовой группы, тепловая генерация начала испытывать дефицит этого вида топлива. В 2016-2017 годах энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки «Г». В частности, госкомпания «Центрэнерго» переоборудовала второй и пятый блоки Змиевской ТЭС, а также четвертый блок Трипольской ТЭС. ДТЭК переоборудовал два блока Приднепровской ТЭС.

В результате перевода блоков ТЭС на газовые марки угля, а также за счет увеличения производства электроэнергии на атомных и гидроэлектростанциях, в 2017 году теплоэлектростанции Украины вдвое сократили потребление антрацита – до 4,8 млн тонн.