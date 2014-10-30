Газовые переговоры в Брюсселе близки к завершению - источник

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в четверг сообщил источник, близкий к переговорным кругам.

"Все продвигается в конструктивном русле. Надеемся, что переговорный процесс будет завершен сегодня подписанием необходимых документов", - отметил он.

Читайте такжеГлава «Нафтогаза» назвал высокой вероятность подписания сегодня соглашения по газуКак сообщал УНИАН, 29 октября в Брюсселе начался новый раунд переговоров в трехстороннем формате Украина-Россия-ЕС по урегулированию газового спора между Киевом и Москвой с участием еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера, министров энергетики Украины и России Юрия Продана и Александра Новака, однако вчера никаких договоренностей достичь не удалось. Переговоры продолжаются.