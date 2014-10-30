Украина, РФ и ЕК подписали документы, разрешающие газовый спор между Киевом и Москвой

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, в частности, подписаны два документа - трехсторонний обязывающий протокол, которым определяются газовые поставки до марта 2015 года.

Документ подписали министр энергетики Украины Юрий Продан, министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Евромисии Гюнтер Эттингер в присутствии президента ЕК Жозе Мануэля Баррозу, нового вице-президента Мароша Шевковича, главы «Газпрома» Алексея Миллера и главы НАК ”Нафтогаз Украины” Андрея Коболева.

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Второй документ - дополнение к действующему контракту между «Газпромом» и «Нафтогазом» на поставки российского газа в Украину, который определяет технические детали этих поставок. Его подписали глава «Газпрома» Миллер и глава НАК ”Нафтогаз Украины” Коболев.