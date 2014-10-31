Цена на газ до марта - 385 долл., долг в 3,1 млрд долл. Украина оплатит до конца года - Эттингер

О таких договоренностях, зафиксированных по результатам трехсторонних переговоров Украина-РФ-Еврокомиссия, последний раунд которых продолжался 29-30 октября, сообщил вице-президент Еврокомиссии Гюнтер Эттингер на пресс-конференции в Брюсселе. Подписание документов и пресс-конференция начались около полуночи 30 октября, передает собственный корреспондент УНИАН.

Первым шагом договоренностей он назвал уплату до конца ноября первой части задолженности Украины за поставленный газ. ”Это открывает двери Новаку и его министерству по 100-долларовой скидке до конца марта. Кроме того, Украина имеет возможность между сегодня и мартом в случае необходимости запросить дополнительные объемы газа, если нужно, по согласованной цене 385 долларов. Это - фиксированная цена”, - сказал Эттингер.

Всего «Нафтогаз» должен уплатить до конца года 3,1 млрд долл. долга за газ.

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Вице-президент поставил вопрос о платежеспособности Украины и сам на него ответил: «У «Нафогаза» есть доходы, кроме того, ЕС и МВФ приняли в этом году восемь программ, которые будут выполнены, и будет восемь программ в следующем году. Это значит, что Украина сможет закупить 4 млрд (кубометров - УНИАН) газа и гарантировать его оплату», - пояснил он.

Эттингер также сообщил, что Украина способна оплатить и долг в сумме 3,1 млрд долларов до конца года, поскольку эти деньги есть на специальном счете в Украине.

Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с мая 2014 г.

«Газпром» с 16 июня 2014 перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля и оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. В этот же день «Нафтогаз Украины» подал иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при Торговой палате Стокгольма с целью, в первую очередь, установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цен, в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

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После минувшего раунда переговоров в трехстороннем формате Украина-РФ-ЕС, состоявшегося в Брюсселе 21 октября, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что у Украины физически нет средств на предоплату газа в ноябре-декабре, в течение недели Еврокомиссия и НАК ”Нафтогаз” должны были найти средства.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк ранее заявлял, что в Украине на счетах есть 3,1 млрд долларов, которые она может использовать в качестве платежей за природный газ.

Также Яценюк отмечал, что Украина настаивает на формульной определении цены на газ с учетом цены на нефть. В связи с этим, по расчетам украинского правительства, цена на российский газ до конца года должна составлять 378 долл. за тысячу кубометров, а в первом квартале 2015 года - не выше 365 долл. за тысячу кубометров. Более того, объемы поставок газа Украине определит сама, а оплата топлива будет осуществляться по предоплате.

Также, по словам Яценюка, Украина настаивает на отказе от принципа «бери или плати» и на переводе оплаты за транзит газа на счета «Нафтогаза».

Кроме того, Яценюк отметил, что цена на газ, уже поставленный в Украину, должна составлять не более 268 долл. за тысячу кубометров, и Украина располагает необходимым запасом средств - в размере 3,1 млрд долл. - для оплаты уже поставленного топлива.

Последний раунд газовых переговоров Украина-Россия-ЕС продолжался 29-30 октября в Брюсселе.