Продан рассказал, когда Россия возобновит поставки газа в Украину

01:00, 31 октября 2014
Энергетика
0

Поставки российского газа в Украину возобновятся после уплаты России первого транша долга в размере 1,450 млрд долл. 

/ www.svoboda.org

Об этом в четверг в Брюсселе на пресс-конференции сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан, передает собственный корреспондент УНИАН. 

”Поставки будут восстановлены после уплаты первого транша в размере 1,450 млрд. По объемам (которые будут поставляться), мы сделаем предоплату. «Нафтогаз» и «Газпром» - будем тесно работать в соответствии с соглашением», - сказал он. 

Таким образом, украинский министр выразил уверенность в обеспечении газом потребителей.

Читайте такжеГаз возвращается в Украину. Москва договорилась с Киевом - СМИ

Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с мая 2014 г. 

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля и оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. 

30 октября в Брюсселе были подписаны документы по решению газового спора между Киевом и Москвой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter