Продан рассказал, когда Россия возобновит поставки газа в Украину

Об этом в четверг в Брюсселе на пресс-конференции сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан, передает собственный корреспондент УНИАН.

”Поставки будут восстановлены после уплаты первого транша в размере 1,450 млрд. По объемам (которые будут поставляться), мы сделаем предоплату. «Нафтогаз» и «Газпром» - будем тесно работать в соответствии с соглашением», - сказал он.

Таким образом, украинский министр выразил уверенность в обеспечении газом потребителей.

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Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с мая 2014 г.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля и оставив только объемы прокачки для европейских потребителей.

30 октября в Брюсселе были подписаны документы по решению газового спора между Киевом и Москвой.