Правительство России в ближайшие дни подтвердит скидку на газ для Украины - Новак



Об этом в Брюсселе сообщил министр энергетики России Александр Новак на пресс-конференции, которая состоялась после переговоров по урегулированию спорных газовых вопросов между Украиной и Россией, передает собственный корреспондент УНИАН.

”Мы договорились, что российская сторона на период ноябрь-март предложит скидку 100 долларов. В ближайшие дни правительство России примет соответствующее решение, которым подтвердит эту скидку. Мы также не будем применять принцип «бери или плати» на этот период ”, - сказал он.

Новак заверил, что Россия возобновит поставки газа Украине сразу после получения предоплаты.

”Украина подтвердила, что имеет средства на оплату поставок 4 млрд кубических метров газа в ноябре и декабре. Поэтому, основываясь на предоплате, - как скоро мы получим оплату и, согласно нашим договоренностям по счетам и оплате, мы будем поставлять необходимый объем газа ”, - добавил российский министр.

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Напомним, поздно вечером 30 октября завершились трехсторонние переговоры Украина-РФ-ЕС, на которых была достигнута договоренность, что цена на газ для Украины в марте 2015 будет фиксированной и составит 385 долларов за тысячу кубометров газа, а также, что Украина до конца года погасит 3,1 мдрд долларов задолженности.

Ранее в отношении временной цены на газ в 385 долл. за тыс. кубометров позиции украинской и российской сторон расходились. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, временная цена на газ для Украины формируется на основании 100 долл. скидки, предоставляемой правительством России.

В свою очередь министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан заявлял, что Украина согласится на временную цену в 385 долл. за тыс. кубометров при условии, что она будет зафиксирована в коммерческом контракте без привязки к 100 долл. скидки. Также Продан отмечал, что только при таком условии Украина готова выплачивать «Газпрому» 3,1 млрд долл. в счет будущих поставок.