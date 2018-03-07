Три страны подали заявки на вступление в ОПЕК

Чад, Конго и Малайзия уже направили заявки, и в ОПЕК начали их рассматривать

Чад, Конго и Малайзия направили заявки на вступление в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

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Об этом заявил министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обиангу Лима, передают РИА Новости.

"В Африке есть такие страны, как Конго, Чад, они - перспективные производители, которые заинтересованы. Конечно, они не занимаются производством уже сейчас, они развиваются, но в конечном счете они могут достичь отметки в три-четыре тысячи баррелей в день", - рассказал министр.

По его словам, три страны уже направили заявки, и в ОПЕК начали их рассматривать.