Украина дала отпор "Газпрому" в "газовой войне", но почивать на лаврах рано - эксперты

Эксперты опасаются: после того как Москва не получила желаемого путем снижения прокачки газа, можно ожидать диверсий, кибератак на ГТС.

Украина впервые за всю историю смогла дать отпор "Газпрому" в многолетней газовой войне. Но если почивать на лаврах, победа может ускользнуть.

В этом раунде победа досталась украинскому НАК. Но эксперты предупреждают: учитывая то, что Украина сильно зависит от транзита российского газа и заинтересована в его сохранении, радоваться рано. Об этом говорится в материале "Нового времени".

Отмечается, что объявив о разрыве контрактов с "Нафтогазом", "Газпром" пошел по пути опережающей эскалации конфликта, который не раз успешно применял в других спорах. Российская монополия стремится минимизировать последствия решений Стокгольмского арбитража, заставив украинскую сторону сесть за стол переговоров.

И кроме того, надавить на Европу, поставив ЕС перед угрозой остановки украинского транзита. Доказав тем самым западным партнерам пользу от наличия обходных путей доставки российского энергоносителя. Речь идет о действующем газопроводе "Северный поток" мощностью примерно 55 млрд куб. м в год, который проложен по дну Балтийского моря из России в Германию. А также о его строящемся расширении — так называемом "Северном потоке–2", который удвоит пропускную способность первого проекта.

Читайте такжеТранзит российского газа через Украину в ЕС стабильный – Еврокомиссия"Пока противниками второго потока являются Польша, страны Балтии, Скандинавии, США, а также — частично — сам Европейский союз, стремящийся ограничить Россию на рынке ЕС. И Кремль всеми способами пытается склонить западных потребителей к одобрению постройки своего трубопровода. Для Украины Северный поток–2 крайне невыгоден", - рассказывают журналисты.

Но все равно, по мнению опрошенных СМИ аналитиков, шансы Кремля склонить чашу весов на свою сторону в деле "Северного потока–2" остаются большими — примерно 50/50.

"Потому-то для официального Киева во всей этой ситуации лучше не надеяться на благоприятные для него решения европейцев, а подстраховаться. Для этого Украине стоит создать международный консорциум по управлению отечественной газотранспортной системой (ГТС) с участием компаний, заинтересованных покупать голубое топливо из РФ", - подчеркнули в СМИ.

Пока же Киеву стоит готовиться к худшему. Эксперты опасаются: после того как Москва не получила желаемого путем снижения прокачки газа, можно ожидать диверсий, кибератак на ГТС. Так россияне попытаются доказать несостоятельность украинского трубопровода.

Руководство "Нафтогаза" уже усилило охрану системы отечественных трубопроводов. Кроме того, еще одним выходом для Украины в газовой войне с Москвой могла бы стать собственная добыча. "Ее нужно развивать, выходить на формулу нулевого импорта, не закупать импортный газ за рубежом", — считает Роман Опимах, исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний. Потенциал для этого, по его мнению, имеется.

По мнению Корольчука из Фонда энергетических стратtгий, если правительство не обеспечит инвестиций в ГТС за счет прихода западного партнера, и не начнет проводить прозрачную политику в сфере выдачи лицензий на нефтегазодобычу, одержанная с таким трудом победа в Стокгольмском арбитраже может оказаться напрасной.

Полный текст статьи читайте в свежем выпуске журнала "Новое время страны" от 7 марта 2018 года